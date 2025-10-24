Espérance banlieues : comment « l’arrondi en caisse » finance l’extrême-droite suprémaciste

La fondation Espérance banlieues s’est récemment associée au groupe Casino (Franprix, Monoprix, Naturalia, Leader Price), pour l’opération « arrondi en caisse » : à en croire les communicants, les micro dons financeront des écoles au cœur des quartiers prioritaires (privées hors contrat), favorisant le parcours éducatif d’enfants en difficulté.

Ce que la communication ne dit pas, c’est que Espérance Banlieue est un des volets de la Fondation pour l’école (FPE) qui soutient un réseau d’écoles privées catholiques traditionalistes et hors contrat.

La FPE a été créée par des lobbyistes opposés au Mariage pour toustes et à l’IVG ; son président a soutenu le Cardinal Barbarin lorsqu’il était accusé de couvrir des actes de pédophilie, puis Eric Zemmour en 2021. Hébergée par la FPE, la fondation Espérance banlieues a bénéficié de financements publics à hauteur de centaines de milliers d’euros (région Île-de-France dirigée par Valérie Pécresse, région Auvergne-Rhones Alpes dirigée par Laurent Wauquiez), ce qui est illégal pour des écoles privées hors-contrat. Plus grave : selon une enquête de OFF Investigation au sein de ce réseau d’écoles, plusieurs parents d’élèves ont dénoncé violences physiques, humiliations et brimades, sur fond de racisme et de destruction du service public de l’éducation. Des plaintes ont été déposées.

Quant à l’enseignement, il se focalise particulièrement sur la connaissance du patrimoine national mais, d’après un réseau d’alerte, les élèves sortant de ces écoles hors-contrat ont des lacunes importantes : « tout est pétri d’une certaine morale catholique. Ils n’ont aucun esprit critique et sont en grande difficulté. »

Cette structure a été créée en 2012 par l’ancien assistant d’un sénateur du Mouvement pour la France, le microparti de Philippe de Villiers. Elle est régulièrement financée par la Nuit du Bien Commun, un fonds de dotation créé par Pierre-Edouard Stérin. Pour rappel, Stérin c’est ce milliardaire français (mais établi en Belgique pour des raisons fiscales), puissant lobbyiste catholique d’extrême-droite, adepte de la thèse du grand remplacement, qui met tout son pouvoir au service d’un soft-power dans de nombreux domaines de la société. Son projet Pericles (Patriotes / Enracinés / Résistants / Identitaires / Chrétiens / Libéraux / Européens / Souverainistes) poursuit un objectif : « permettre la victoire idéologique, électorale et politique» d’un ensemble de « valeurs clés – liberté, enracinement et identité, anthropologie chrétienne» contre «les maux principaux de notre pays – socialisme, wokisme, islamisme, immigration »… et laïcité. Stérin soutient financièrement Civitas, organisation catholique intégriste obscurantiste et antisémite, et le Centre européen de recherche et d’information sur le frérisme (CERIF) qui diffuse des thèses islamophobes. On l’a compris, Espérance banlieues entretient des liens étroits avec l’extrême-droite.

Comme le montrent les enquêtes citées ci-dessous, Espérance banlieues prend part à ce projet idéologique.

Qu’on ne s’y trompe pas : arrondir son ticket de caisse au profit de Espérance banlieues, ce n’est pas soutenir un projet républicain, ni lutter contre les inégalités scolaires. C’est, à petite échelle, financer un projet d’extrême-droite antirépublicain, raciste, antisémite, LGBTphobe… et une école maltraitante.

Si le groupe Casino refuse de promouvoir la haine, il doit refuser cette collaboration.